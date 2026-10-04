德国总理默茨星期天（10月4日）在没有提前预告的情况下，在经济部长和国防企业高管的陪同下，访问乌克兰首都基辅。

综合法新社和路透社报道，默茨抵达后发表声明说：“我今天前往基辅，是因为乌克兰在未来数周需要我们的全力支持……如果不阻止俄罗斯，它的战争机器迟早会转而对付我们。”

随同德国总理出访的包括德国经济部长赖歇（Katherina Reiche），以及一个由西门子能源、亨索尔特（Hensoldt）、迪尔防务（Diehl Defence）和昆腾系统（Quantum Systems）等企业高管组成的经济代表团。

德国政府官员透露，默茨将宣布一揽子援助计划，其中包括提供10亿欧元（约14亿4000万新元）的军事援助，以及3亿5000万欧元用于修复乌克兰的能源基础设施。此外，双方预计将在访问期间敲定联合生产各类无人机的协议。

泽连斯基星期三（9月30日）与默茨通电话后曾表示，乌克兰与德国即将敲定有关生产无人机、导弹和相关软件的合作协议。

双方合作的一个重点预计将是快速生产已由昆腾系统成功测试的拦截无人机（anti-jet drones）。今年夏天以来，俄罗斯每天出动数十架高速喷气式攻击无人机，对乌克兰的民用和军事基础设施实施打击。

双方的合作协议预计还将涉及联合研发和生产射程超过1000公里的武器，以便乌克兰能对俄罗斯境内远程目标实施打击。

默茨此行预计也将向乌克兰政府施压，要求他们在欧盟伙伴国提出的改革上取得进展，尤其是在反腐败领域。

就在默茨到访的前一天，俄罗斯外交部发表声明说，将继续系统性地打击乌克兰境内的目标，同时警告外国公民和外交人员，切勿滞留或前往乌克兰。