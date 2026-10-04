韩国去年以来连续发生多起大规模个人信息泄露事件，涵盖通信、物流、购物、医疗、银行等多个行业，部分事故中也有人工智能（AI）参与，引发广泛担忧。

综合路透社和韩联社报道，韩国总统李在明星期天（10月4日）下令，对近期金融机构和公共机构发生的个人资料泄露事件展开彻底调查，并制定相应的应对措施。

最新一起个人资料泄露事件就发生在星期天。韩国金融部门当天通报，新韩银行约2万5000名客户的信息泄露，KB国民银行119名客户个人信用信息外泄。

报道称，调查显示，新韩银行一名贷款招募人员使用的查询服务遭到攻击，导致客户姓名、联系方式、年收入、贷款额度等个人和金融信息一并外泄。

金融部门已决定召集银行业相关人员，听取意见，检查信息安全情况并讨论应对方案。

去年，韩国通信公司、银行卡公司、电子商务平台均发生大规模用户信息泄露事故。今年以来，本土视频流媒体平台TVING、医美信息平台“江南姐姐”、电子支付结算平台“toss支付”、音视频资源网站Mewpot等企业也发生用户个人信息泄露事件。

专家指出，随着企业数码化转型，可被攻击的接触点不断增加，而AI正在降低攻击者的技术门槛。在近期的银行信息泄露事故中，存在利用AI代理进行攻击的可能性。

专家呼吁，企业在引进安全解决方案的同时，还须持续检查访问权限和认证信息管理、外部连接路径以及业务系统。而个人用户也不应轻易信任各种来电，应通过官方应用或客服电话确认真伪。