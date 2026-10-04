因质疑选民登记册修订存在不公，大量以青年人为主的民众聚集在印度首都新德里进行抗议，要求印度选举委员会主席辞职。

法新社引述当地媒体报道，示威活动从星期五（10月2日）开始，截至星期六，警方已逮捕了超过100人。

这场由“蟑螂人民党”（Cockroach Janta Party）发起的示威活动在政府指定的示威区简塔曼塔天文台（Jantar Mantar）广场举行。不过，警方称没有批准任何计划在当天进行的抗议活动。

印度主流媒体《印度快报》（The Indian Express）上个月发表的一篇调查报道指称，在一次大规模的选民登记册修订过程中存在不当行为，导致数百万人的名字从选民名单中被删除。

印度选举委员会已否认有关不当行为的指控，选委会主席库马尔（Gyanesh Kumar）本人则尚未对此置评。

蟑螂人民党领导人迪普克（Abhijeet Dipke）在社交媒体上发文说，警方必须停止对示威学生和活动人士的镇压。

他补充道：“任何压制和平示威者的企图，只会让更多人走上街头，并壮大游行前往简塔曼塔的队伍。表达异议是民主权利，绝不能通过恐吓或武力来粉碎。”

新德里警方没有对逮捕事件发表评论，不过，示威广场周围警力戒备森严，也被警方设置的路障封锁。

这是蟑螂人民党自7月一系列促成印度教育部长下台的示威以来，再次组织大型示威活动。