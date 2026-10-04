（檀香山讯）美国夏威夷著名的霍雷海蚀拱门（Hōlei Sea Arch）已崩塌并沉入太平洋。这座高约27.4米的熔岩结构形成于550年前，是夏威夷火山国家公园火山口链公路（Chain of Craters Road）尽头的地标级奇观。

美国国家公园管理局确认，拱门在9月23日仍挺立海岸，但至9月27日已完全消失。据推测，拱门极可能是在公园因热带风暴“诺洛”袭击而临时关闭期间发生坍塌。

英国广播公司（BBC）报道，实际上，这处由海浪侵蚀熔岩形成的自然奇观早已显露危机。2018年基拉韦厄火山（Kilauea）喷发引发的地震严重损坏了附近崖壁；2020年出现的裂缝更迫使公园将观景区后撤。公园管理局早在2021年便发布预警，直言拱门寿命有限，终将崩塌归于大海。

国家公园管理局发布拱门崩塌的消息后，引发数以万计的网民点赞与留言。不少人分享了曾经造访拱门的珍贵回忆与照片。一名脸书用户留言感叹：“没有什么是永恒存在的。数百万年之后，连太阳也会熄灭。唯有珍惜当下的美好与景致。”