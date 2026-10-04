（巴西利亚综合电）巴西星期天（10月4日）举行总统选举第一轮投票。选前民调显示，现任左翼总统卢拉与右翼挑战者、前总统之子弗拉维奥·博索纳罗的选情仍然胶着，很可能要到10月25日的第二轮决选才能分出胜负。

星期六（3日）公布的多项民调显示，卢拉的支持率虽稍微领先小博索纳罗，但无法获得直接当选所需的至少50%有效选票。

AtlasIntel为彭博社进行的调查显示，卢拉在首轮投票中料获得47%的有效选票，略高于小博索纳罗的44%。

根据另一项由Datafolha进行的民调，卢拉与小博索纳罗在首轮投票中将分别得到45%与42%的有效选票。巴西环球电视网（Globo）委托Quaest进行的民调也预计，卢拉与小博索纳罗将分别获得46%与45%的有效选票，这意味着两人会进入第二轮决选。

此次选举结果将决定，巴西是会延续卢拉的左翼政策，或是像智利、哥伦比亚、秘鲁等地区国家一样，加入由美国总统特朗普推动的拉美右倾浪潮。

80岁的卢拉正寻求他的第四个、也是最后一个总统任期。他在竞选期间警告，在特朗普不断施压下，巴西主权岌岌可危。

45岁的小博索纳罗是右翼参议员，还是前总统雅伊尔·博索纳罗之子。老博索纳罗在2022年竞选连任失败后企图发动政变，目前在狱中服刑。

卢拉在贫困的东北部地区，以及低收入选民、天主教徒和妇女群体中较受欢迎。小博索纳罗则较受南部地区、较富裕选民与福音派教徒青睐。但在国家严重分化的情况下，许多选民对两人都没有什么好感。

民调显示，如果举行第二轮投票，两人的支持率同样会非常接近，鹿死谁手仍然难说。