美国康奈尔大学校长科特利科夫说，校方支持由外部律师事务所独立审查学校处理2024年一宗校园性侵案的做法。纽约州当局也已重启案件的刑事调查。

法新社报道，一名康奈尔大学女学生上个月在民事诉讼中指控，她在2024年遭下药后，被Chi Phi兄弟会的七名成员轮奸。诉讼曝光后，引发社会对这所常春藤盟校及纽约地方检方对这起案件处理方式的强烈批评。

据美国媒体报道，这名女生在事后退学，其中两名涉案者被学校开除，一些人则暂时停学。

科特利科夫星期六（10月3日）在康奈尔大学网站发布的视频中说，他与校董会欢迎外部律师事务所对校方处理案件的各个环节展开独立审查。他形容事件“令人深感不安”，并说事件将对康奈尔社区产生长期影响。

纽约州州长霍楚尔星期一（9月28日）宣布重启刑事调查，并委任州总检察长詹姆斯领导调查。

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霍楚尔批评康奈尔最初处理案件的方式，并引述新闻报道指受害者当时已明确告诉警方，她百分之百确信自己遭到强奸。

科特利科夫说，康奈尔支持重启刑事调查，但校方不会等到调查或独立审查结束后才采取行动。

与此同时，数千名美国女性在社交媒体上以“#IAmJaneDoe”标签声援这名女子。此前一名政论评论员曾威胁公开她的身份。

美国大学协会2020年一项涵盖33所大学的研究显示，四分之一女本科生曾经历被迫性接触，或在无法同意的情况下发生性接触。