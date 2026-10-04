伊朗外长阿拉格齐说，伊朗与美国的冲突不存在军事解决方案，只有基于公平和正义的谈判才能结束战争。

综合法新社和路透社报道，阿拉格齐星期天（10月4日）在一场外国大使聚会上说，如果对手再次选择军事对抗，伊朗将作出比以往更强硬的回应。

不过，他强调，“没有军事解决方案，也没有基于新制裁的解决方案”，只有基于正义与公平的谈判才能结束这场冲突。

美国和以色列今年2月底对伊朗发动战争后持续展开猛烈轰炸，但未能迅速结束冲突。美国近几周则减少军事行动，转而加大经济施压力度。

伊朗和美国6月曾达成伊斯兰堡谅解备忘录，为寻求永久解决方案提供框架，但协议后来因霍尔木兹海峡等问题破裂。

延伸阅读 美驱逐两名滞留伊朗联大代表 消息指美国或增派航母赴波斯湾支援对伊战斗

伊朗国会议长卡利巴夫星期天说，除非美国满足伊朗提出的七项条件，否则霍尔木兹海峡不会重新开放。据伊朗媒体报道，伊朗是在几天前收到美国对其外交提议的回复后，重申这个立场。

卡利巴夫说，美国近期通过调解方提出一些建议，但“拖延进程和单方面提出要求的时期已经结束”。

他说，伊朗立场“完全明确且坚定”，必须等到伊斯兰堡谅解备忘录提出的七项条件获得满足后才会重开霍尔木兹海峡。

伊朗自战争爆发以来试图控制这条重要航运通道，并袭击未经授权通过的船只。

伊朗与美国官员上星期在联合国大会期间举行间接谈判，德黑兰据报提出重新开放海峡的七项条件，但遭美国总统特朗普拒绝。特朗普同时没有排除继续谈判或恢复军事行动的可能性。

美国自9月1日以来未再对伊朗发动攻击。美国媒体Axios报道，特朗普政府高级官员星期五（2日）开会讨论伊朗战争及也门局势。