（华盛顿综合电）距离美国中期选举仅剩四周，共和党选战愈发艰难，内部民调显示总统特朗普的支持率持续下滑。众议院的共和党人陷入高度焦虑，本就处境不佳的参议院共和党人在传统红州也已被迫转向防御。

美国有线电视新闻网（CNN）星期六（10月3日）报道，越来越多众议院共和党人私下担心，保住多数党地位的机会日益渺茫，因此开始着手研究如何限制民主党未来可能取得的席位优势。

十几名知情人士透露，过去两周，特朗普的支持率在共和党内部民调中不断下滑，即便在传统共和党票仓也是如此，这让众议院的共和党人深感忧虑。

目前，共和党在众议院已采取“止损”模式，即根据选情紧迫程度分配竞选资源。三名知情人士说，党内正在讨论如何从一些曾经竞争激烈、但如今胜算颇微的选区撤回资金。

整体选情日益严峻 共和党指望巨额资金博得胜算

尽管如此，共和党在资金方面依然相当有优势，并且仍计划利用这种优势彻底压倒民主党，不仅会砸钱支持党内最强劲的现任议员，也会加大对重点攻坚目标的施压。

共和党庞大的超级政治行动委员会阵营，也协助在党内最稳固的“红区”周围筑起防线，以防局势崩盘。

根据媒体追踪机构AdImpact的数据，在众议院选情最激烈的10场“烧钱”大战中，共和党在选举日到来前这段时间的广告投入，都超过民主党。

共和党全国国会委员会发言人基利（Will Kiley）在一份声明中强调：“距离选举还有30天，众议院共和党人处于攻势，我们在冲刺阶段的各项竞选投入，都超过民主党；我们会打破历史惯例，赢得胜利。”

不过，当前的焦虑情绪的确反映出共和党全国选情的严峻，连堪萨斯州等传统红州，参议院的共和党人也被迫转入防守态势。国会两院的控制权归属，目前仍充满变数。

许多共和党人坦言，随着选战进入尾声，不利的全国政治环境已在很大程度上超出他们的掌控范围，包括飙升的柴油价格、居高不下的通货膨胀以及民间对伊朗战争日益强烈的反对情绪。

特朗普为俄州共和党人站台 许诺财政支持

特朗普正在进行全国竞选巡回活动，行程涵盖俄亥俄州竞争激烈的地区，以及得克萨斯州、俄克拉荷马州和亚拉巴马州等共和党铁杆票仓。

特朗普星期六在俄亥俄州举行集会，为共和党参议员哈斯特德（Jon Husted）和州长候选人拉马斯瓦米（Vivek Ramaswamy）等人站台。他声称，只要选民出门投票，共和党就会大获全胜。

特朗普也不忘对民主党人进行粗俗言语抨击，称他们是“愚蠢的混蛋”。他还主张，维持共和党的控制权，能够使俄州官员与政府建立直接联系，从而更容易获得联邦援助；如果民主党获胜，他就不太愿意与俄州合作。