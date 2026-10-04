美国总统特朗普星期六在俄亥俄州参加中期选举助选活动时说，要与拥核国领导人保持良好关系，他与朝鲜最高领导人金正恩关系很好。

韩联社报道，特朗普星期六（10月3日）在说明他与中国国家主席习近平保持良好关系的理由时指出：“与大国、拥核大国领导人保持良好关系不是很好吗？”

他随后说：“我和金正恩相处得很好。若有人拥有112枚核武器，应当与他保持良好关系”。

有观点认为，考虑到特朗普提到金正恩后，随即说到“112枚核武”，这个数据或意味着朝鲜核武的数量。

不过，特朗普曾于8月称，朝鲜拥有57枚威力强大的核武。特朗普是根据准确情报，还是在发言中错误提到“112枚”数据则不得而知。

据日前报道，韩国国防部长安圭伯8月曾指，韩国民间研究机构通常估计朝鲜拥有约80至120枚核武器，与特朗普所称的57枚“存在差异”。

不过，由于情报有限，很难确定朝鲜拥核的准确数量；韩国军方评估属于韩美机密，无法公开。