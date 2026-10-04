（惠灵顿彭博电）澳大利亚财政部长查默斯说，美国与伊朗的战争是一场经济灾难，导致全球通货膨胀和借贷成本上升，并且抑制全球经济增长。

查默斯（Jim Chalmers）星期天（10月4日）告诉澳大利亚广播公司（ABC）：“无论当初开战的原因是什么，从经济角度来看，这场中东战争都是一场灾难。”

他表明，在生活费方面，伊朗战争对澳洲乃至全世界民众都带来灾难性的后果。“中东战争给通货膨胀带来巨大上行压力，这也是全球利率纷纷上调的原因。”

由于中东冲突导致能源价格高企，以及澳洲国内产能承压，澳洲央行早些时候将利率上调至15年来的最高水平，以期遏制物价上涨。

查默斯被问及美国总统特朗普是否应立即结束战争时说，他不想向美国总统提供建议，但战争“越早结束越好”。“这场冲突拖得越久，对全球经济和我国经济的影响就越大。”

他同时强调，美伊冲突也在影响全球经济扩张。

“我们预计澳洲不会出现经济衰退，但战事无疑给全球增长带来压力，我们也无法置身事外。”

对于澳洲政府支出是否助推通胀高于目标水平，查默斯回应称，政府支出的增长速度已经放缓，且“预算政策并非澳洲物价上涨的主要驱动因素”。

他表明，政府正在制定一项节支方案，会在年中预算更新中公布。他也警告，全球债券收益率上升，会导致公共债务的偿债成本增加数十亿美元。