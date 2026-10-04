（萨那/利雅得综合电）伊朗支持的也门胡塞武装星期天连续第二天袭击沙特阿美石油设施，以报复沙特近期对也门境内的袭击。沙特主导的多国联军则称，胡塞武装谋求“虚幻的胜利”，意在转移外界对它所受损失的关注。

胡塞武装星期天（10月4日）发声明说，他们使用弹道导弹和无人机，袭击了沙特国家石油公司沙特阿美（Saudi Aramco）位于利雅得和胡赖斯的设施，以回应沙特领导的联军在过去12小时内对也门发动的50次袭击。声明称，这些袭击引发了大火。

此前一天（3日），胡塞武装也声称袭击了沙特阿美在利雅得的一处设施，还说袭击直接命中目标并引发火灾。路透社引述目击者当天在相关设施附近看到浓烟和火光，但沙特当局并未立即证实设施遭袭，沙特阿美也未立即置评。

胡塞武装说，这是对沙特袭击也门首都萨那及其他胡塞控制区的回应，并警告将继续“以封锁回应封锁，以升级回应升级”。

不过，沙特主导的多国联军称，胡塞武装有关袭击利雅得的说法具有误导性。

多国联军发言人马利基星期六晚接受沙特《中东报》采访时称，胡塞武装近期在也门西南部塔伊兹省及其他战线遭受人员损失，因此试图谋求虚幻的胜利。

他说，胡塞武装此举意在转移外界对其损失及日益高涨民怨的注意力。

今年7月，胡塞武装与沙特支持的也门政府军重燃战火。胡塞武装随后发动闪电攻势，夺取也门红海沿岸战略要地，并对沙特境内发动多次袭击。

也门总统领导委员会主席阿里米星期天宣布，也门政府已展开军事行动，收复仍由胡塞武装控制的地区。也门政府军当天也说，对首都萨那、西北部萨达省及西南部塔伊兹的胡塞武装目标发动空袭。

胡塞武装控制的马西拉电视台同日报道，沙特“敌机”对萨那发动26次空袭，但没有提供目标或伤亡详情。另据法新社引述当地消息人士报道，胡塞武装已切断连接塔伊兹与亚丁的主要补给路线；亚丁是也门政府的临时首都。

美国新闻网站Axios星期六引述美国官员报道，特朗普政府内阁高级成员星期五（2日）在戴维营举行闭门会议，讨论美伊战争及沙特与胡塞武装冲突的后续行动。

会议由副总统万斯主持，其他出席者包括国务卿鲁比奥、战争部长赫格塞斯、特朗普特使威特科夫、中情局局长拉特克利夫、美军参谋长联席会议主席凯恩以及财长贝森特。

据报道，特朗普虽然一直不愿应沙特要求空袭胡塞武装，但美国官员说，他可能改变主意。

伊朗外长阿拉格齐星期天坚称，美伊战争没有军事解决方案，也不存在基于新制裁的解决方案。他强调，只有“基于公正与公平的谈判”才能结束冲突。

伊朗议长卡利巴夫同日重申，在美国满足伊朗在6月签署的谅解备忘录中提出的七项条件前，霍尔木兹海峡不会重开。