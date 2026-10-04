驻日美军基地最集中的冲绳县发生美军士兵涉嫌谋财害命案件，日本警方星期天紧急逮捕一名隶属于美国海军陆战队的20岁上等兵。日本首相高市早苗对案件提出强烈抗议，要求美方全力配合调查并整顿军纪。

外界担忧，此案恐将重新点燃冲绳民众的反美情绪，进而冲击日美两国的军事互动。

据日本放送协会（NHK）报道，案件发生在星期六（10月3日）凌晨，地点为那霸市的一家酒店。死者为当地居民屋宜杏奈（39岁）。

警方通过调取监控录像，锁定一名与受害者一同进入酒店、随后独自逃离的外籍男子，并于星期天（4日）凌晨将他紧急逮捕。警方随后公布，嫌疑人是美军普天间基地海军陆战队上等兵巴拉德（Devin Jacob Ballard，20岁）。

《朝日新闻》报道，根据《日美地位协定》，对于涉及美军人员或其家属且发生在执行公务范围之外的案件，日本拥有优先审判权。但若犯人先被美方保护，则日方提起公诉前由美方负责拘押。

在此次事件中，冲绳当局先行控制了嫌疑人，旨在规避该协定所带来的限制。

针对这起案件，日本政府高官接连发声谴责。防长小泉进次郎说：“此事件令人极其愤怒，绝不可容忍。”高市随后也在社交媒体上痛斥此案“手法极其残忍、恶劣”。

高市强调，日方已向美方提出严正交涉，强烈要求美方全力配合调查，切实整肃驻日美军及相关人员的纪律，杜绝此类悲剧重演。

新上任的冲绳县知事古谢玄太也指出：“这不仅是一起杀人案，更涉嫌抢劫他人财产，性质极其恶劣。”

据报道，被捕的美军士兵还未承认罪行。美国驻日大使格拉斯（George Glass）则通过社媒发文称，已就此事与日本外交部及冲绳县知事进行沟通，并承诺在后续调查中将予以全力配合。

冲绳是远东军事要塞，尽管面积仅占日本国土面积的0.6%，却拥有日本境内70%的美军基地。目前，驻日美军约5万4000人。

有报道引述冲绳警方数据说，过去五年间，驻日美军在当地的犯罪率呈上升趋势。去年，相关案件数量达到101起，是自2003年以来时隔20多年再次突破100起。

分析人士指出，冲绳美军人员犯罪率上升与美军近年来频繁的海外部署有关；而美军犯罪历来是引爆冲绳反美情绪的最敏感导火索。

1995年，美军士兵强暴冲绳少女案曾引发当地8万5000人规模的空前抗议，最终迫使日美两国政府就缩减基地规模展开谈判，并达成归还宜野湾市普天间基地的协议。