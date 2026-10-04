法国教育部长杰弗雷说，受持续不断的高中生抗议活动影响，全国多达500所高中星期一（10月5日）将全面或部分停课。

法新社报道，杰弗雷星期天（4日）说，由于安全条件尚未得到保障，约400至500所高中将“全面或部分停课”。自示威活动开始以来，已有24所学校遭纵火或洗劫。

这场抗议最初于上月在巴黎地区爆发，学生不满教师短缺、校舍老旧等问题，示威活动随后蔓延至全国。

杰弗雷说，星期一受影响的学校数量将与星期五（2日）相近，但强调政府将逐步恢复课堂教学。

示威活动上星期升级，并出现示威者与安全部队发生冲突的情况，警方有时使用催泪瓦斯和警棍驱散人群。

杰弗雷指，一些特别是极左翼人士介入学生运动，并将抗议活动转向暴力。他说，已有78名教育工作人员受伤，是前所未见的情况。

组织者认为政府尚未提出“具体措施”，已呼吁星期二继续示威。

法国当局说，自示威开始以来已有超过5000人被捕，其中约85%为未成年人。不过，警方的执法方式也受到批评。