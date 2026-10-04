为迎接西班牙国王和王后到访，西班牙当局星期天（10月4日）开始清拆位于北非的自治飞地休达一处海滩上的移民营，约3000名移民将被转移。

法新社报道，7月的最后两天，超过7万名来自摩洛哥的移民突然涌入休达（Ceuta），并搭建临时移民营。大多数人在数天内返回摩洛哥，但仍有数千人滞留，在街头或海滩露宿。

这场突如其来的大规模涌入造成数十人死亡，引发欧盟关注，也给西班牙政府带来政治压力。

西班牙王室星期四（1日）宣布，西班牙国王费利佩六世和王后莱蒂西亚将于10月13日访问休达，行程由王室与政府协调安排。

休达警方发言人说，当局星期天开始在特兰波林海滩（Trampolin Beach）展开第一阶段移民转移行动，出动超过350名警员，并有军人及装甲车参与。

警方说，这批移民将先被送到一处设施进行身份确认，随后被安置在当局设立的临时营地中。不过，临时营地的容纳能力有限。如果没有足够空位，海滩清拆行动将暂停。

此前，红十字会每天为海滩营地的移民提供餐食。