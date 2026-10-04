朝鲜官媒星期天报道称，朝鲜领导人金正恩星期六监督一枚导弹试射，这枚导弹采用人工智能（AI）技术，可在低空改变飞行轨迹。

朝中社报道，金正恩星期六（10月3日）在试射后说，战略导弹部队通过此次演练展现专业能力和反击态势，并强调朝鲜必须持续提升战略进攻手段的可靠性和杀伤力。

朝鲜称，导弹从东部沿海城市元山附近地区发射。韩国军方说，导弹星期六清晨飞行超过700公里。

朝鲜领导人金正恩的妹妹金与正此前声称，采用AI技术的导弹能够在低空改变飞行轨迹，因此“没有办法躲避”攻击。

韩国国防部则反驳这一说法，强调这枚导弹仍在韩美联合防御系统的探测和拦截能力范围内。

根据韩联社报道，韩国国防部星期天（4日）说，韩美保持着坚固的联合防卫态势。韩军从朝鲜发射筹备阶段起就严密监视相关动向。导弹发射后，军方探测并追踪导弹，还准确识别出发射地点。

韩方同时敦促朝鲜停止加剧朝鲜半岛紧张局势的行动，并指试射违反联合国安理会决议。

朝鲜官媒此次还公布导弹击中目标的具体坐标。韩国统一研究院分析员洪敏认为，朝鲜这次将坐标公布至小数点，精度约为30厘米，显示朝鲜对自身导弹能力抱有信心。