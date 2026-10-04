澳大利亚警方说，多机构反恐小组正在调查迪拜航空事故涉案副机长与澳洲的联系。

路透社报道，澳洲联邦警察发言人星期天（10月4日）说，维多利亚州联合反恐小组正在调查这名男子“与澳洲之间的关联”。这个小组由联邦警察、维多利亚州警方和澳洲安全情报组织（ASIO）组成。

两名知情人士透露，这名副机长曾在维多利亚州首府墨尔本的一所大学就读；另一名消息人士说，他约10年前曾就读于皇家墨尔本理工大学（RMIT）。校方拒绝置评。

以色列第12频道电视台星期天援引消息人士的话说，以安全机构在事发后立即启动调查，目前调查仍在进行。调查人员认为，涉事副机长是“独狼式”作案。

阿联酋总检察长沙姆西星期六说，这名副机长星期三（9月30日）在从迪拜飞往以色列途中，以紧急逃生斧袭击机长，并试图控制飞机。当局将事件定性为“恐怖袭击”。

据以色列官员说，副机长企图撞毁载有174名乘客和机组人员的客机。乘客和机组人员随后制服副机长，避免灾难发生。

两名消息人士透露，副机长是阿曼籍男子哈马米（Hamam Al-Hamami）。以色列官员只证实他来自阿曼，阿联酋当局和迪拜航空公司尚未公开他的身份。

据报道，哈马米之前在阿曼航空任职期间，曾因思想激进被禁飞并调离岗位，后来却受聘于迪拜航空，且获准执飞连接阿联酋和以色列的敏感航线。

这名副机长目前已被转移至阿联酋并遭到拘留，阿联酋目前尚未正式起诉对方。阿曼则未对此事置评。