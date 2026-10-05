英国牛津大学近日发布公报说，该校研究人员参与的一项国际研究发现，通过分析血液中的DNA（脱氧核糖核酸）甲基化模式差异，或可在部分癌症确诊前数年识别出与其早期发展相关的信号，这为未来癌症早期筛查提供了新思路。

新华社报道，DNA甲基化是DNA化学修饰的一种形式，可调控与细胞生长、免疫功能和炎症等过程相关的基因活动。研究团队分析了加拿大一项研究中491名参与者的血液样本，这些人在采血时均未患癌，部分人后来患上乳腺癌或前列腺癌。研究团队比较了他们血液中的DNA甲基化模式的差异。

研究显示，与前列腺癌相关的DNA甲基化变化表现出较明显的早期信号。利用相关标志物，研究人员可在确诊前5至8年识别出前列腺癌高风险人群。乳腺癌的早期DNA甲基化变化信号相对较弱，但仍可在确诊前1.5至8年区分患病风险较高和较低的人群。

研究人员认为，这类检测未来或有助于识别需要接受更积极筛查的人群，同时减少低风险人群不必要的检查。不过，在乳腺癌方面的检测准确性目前尚不足以支持大规模人群筛查，更可能作为风险评估的辅助工具。

研究论文已发表于国际学术期刊《细胞基因组学》。

论文通讯作者、牛津大学分子遗传学教授菲利普·阿瓦达拉说，这类研究正推动相关技术从检测已经形成的肿瘤，进一步走向识别癌症发展的早期系统性信号。未来微创血液检测有望与现有筛查手段互为补充，帮助找出最需要密切监测的人群。