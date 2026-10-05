在莫斯科和基辅都宣布不会放弃空袭打击之际，由美国主导的和平努力基本处于停滞状态。不过，乌克兰总统泽连斯基称，美国希望能在10月底前促成乌克兰与俄罗斯展开新一轮和谈，以结束这场已持续四年半的战争。

法新社报道，泽连斯基在星期六（10月3日）与美方的谈判代表交谈后，次日（4日）对媒体做出上述表态。

泽连斯基说，美国目前正与乌克兰和俄罗斯保持接触，并建议在10月底前“以某种方式举行一次三方技术层面的会议”。

他补充说，乌克兰已准备好支持这一时间表。

泽连斯基并未透露会谈的具体地点，但表示对在“阿联酋或美国提议的其他国家”举行会议持开放态度。阿联酋过去曾主持过由美国斡旋、旨在结束俄乌战争的谈判。

克里姆林宫也曾在9月表示，旨在结束战争的三方会谈可能会在10月举行。俄罗斯官方媒体当时引述克里姆林宫发言人的话说：“我们不排除这种可能性，我们谈论的是在可预见的未来。”

此前，由于莫斯科不愿放弃最高要价，历次谈判均未能取得任何实质性的和平进展。

泽连斯基：相信俄罗斯向朝鲜提供喷气式无人机技术

另一方面，泽连斯基也说，相信俄罗斯可能已与长期盟友朝鲜分享了喷气式无人机（jet-drone）技术。

朝鲜在俄乌战争早期向俄罗斯提供了数百万枚炮弹，随后又提供了弹道导弹。而近几周来，俄罗斯大幅增加了使用喷气式无人机攻击乌克兰的频率。目前，除了动用战斗机外，尚无其他有效手段来应对这类武器。

韩国和西方国家此前曾表示，担心平壤可能会获得莫斯科在武器研发方面的技术支持，作为协助俄罗斯应对俄乌战争的回报。