在备受关注的巴西总统选举中，前总统之子弗拉维奥·博索纳罗击败现任左翼总统卢拉，但双方都没能取得直接胜出所需的至少50%有效选票，将在10月25日进行第二轮决选。

路透社报道，在星期天（10月4日）进行的巴西总统选举首轮投票中，博索纳罗以47%的得票率，击败获得45%选票的卢拉。

这个结果与在大选前夕私营机构的民意调查预测不同。当时民调预计，卢拉将在首轮投票中领先约三个百分点。

80岁的卢拉正寻求他的第四个、也是最后一个总统任期。他在竞选期间警告，在美国总统特朗普的不断施压下，巴西主权岌岌可危。

45岁的小博索纳罗是右翼参议员，还是前总统雅伊尔·博索纳罗之子。老博索纳罗在2022年竞选连任失败后企图发动政变，目前在狱中服刑。

尽管巴西的贫富差距和失业率有所下降，但面对高昂的生活成本、沉重的家庭债务，以及街头犯罪和黑帮活动的威胁，卢拉在争取选民支持方面仍显得十分吃力。不过，随着选情告急，卢拉也宣布将采取措施禁止网络赌博、扩大福利，并提出新的家庭债务减免计划。

路透社引述分析人士称，弗拉维奥的领先可能是由于获得了部分“抗议票”，即并非出于对这位右翼参议员的支持，而是为了表达对卢拉的反对。外界原本预计这些选民会在第二轮投票中才展现这一倾向。

弗拉维奥在里约热内卢受访时也说，由于选民对他的主要对手感到失望，他有信心在首轮直接赢得总统宝座。

弗拉维奥表示，正寄希望于获得“那些原本会投给其他候选人、但强烈反对卢拉的选民的抗议票”。他说：“我希望这足以确保我们在首轮胜出。”

52岁的巴西利亚公务员席尔瓦（Marciano de Souza e Silva）曾是卢拉的支持者，后来转向右翼，并在2018年和2022年投票给雅伊尔·博索纳罗，这次则投票给了弗拉维奥。

他接受路透社采访时说：“我投票是为了让巴西重回增长轨道。最好的社会福利项目应该是鼓励人们创业，去切实创造真正的财富。”

分析指出，弗拉维奥若获胜，将延续拉美地区与特朗普结盟的右翼候选人的胜选浪潮；而卢拉若成功连任，则可能让华盛顿感到头疼，因为美国此前曾在贸易和安全问题上与卢拉政府发生冲突。