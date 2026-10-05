在阿联酋迪拜航空（flydubai）飞往以色列的客机险些在恐怖攻击下坠毁在以色列境内后，以总理内坦亚胡下令对所有飞往以色列的国际航班开展安全审查。

法新社引述总理办公室发表的声明报道，内坦亚胡星期天（10月4日）已指示国家安全委员会主席本-埃兹拉（Shmuel Ben Ezra）任命一名审查员，对外国民航客机飞往以色列的所有安全环节进行彻底审查。

在9月30日发生的迪拜航空事件中，一名受伊斯兰极端主义思想洗脑的阿曼籍副机长，在刺伤印度籍机长后，企图坠毁客机。

这起严重的安保漏洞在以色列国内引发强烈震动，要求展开彻查的呼声日益高涨。舆论批评的焦点在于，一名来自与以色列没有外交关系的国家、且之前已因极端思想被其他航司解雇的飞行员，何以能获准驾驶飞往特拉维夫的航班。

不过，以色列交通部长雷格夫（Miri Regev）辩称，对外国航空公司执飞航班的安全监管属于情报机构摩萨德（Mossad）和国家安全局辛贝特（Shin Bet）的职责范围，拒绝对此承担责任。

不过，以色列国家审计长在2024年的一份报告中指出，对于在以色列运营的外国航空公司的安全监管，各部门之间并无明确的责任划分，并建议政府尽快解决这一问题。以色列媒体也报道，近年来，多次有来自与以色列敌对国家的飞行员驾机飞入以色列。

曾任交通部总干事、目前代表反对党竞选议员的特尔纳（Keren Terner）指出，民航局直接隶属于交通部。她在社媒上批评：“你（雷格夫）才应该对外国航空公司的安全负责。不是辛贝特，也不是摩萨德，而是你。这是政府的决定，也是法律的规定。”

反对党领袖拉皮德（Yair Lapid）则斥责内塔尼亚胡宣布的安全审查是一场“虚假的调查”。

拉皮德在X上写道：“在此次事件发生前的一连串疏失，险些导致一场史无前例的历史性灾难，而以色列总理竟然就以这种方式回应？就像内塔尼亚胡逃避对10月7日袭击事件的调查一样，他现在又一次在推卸责任。”