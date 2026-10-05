英国左翼绿党通过一项动议，将主张犹太复国的锡安主义（Zionism）定义为种族主义（racism），引发英国犹太人团体和以色列政府的强烈反对。

法新社报道，在国会下议院拥有五个席位的绿党，星期天（10月4日）在年会投票中以1022票赞成、813票反对，通过了这项动议。

绿党发言人称，这是党员内部一次严肃且影响深远的辩论。根据这一动议，锡安主义将被“视为与任何其他形式的种族主义无异”，且绿党支持在历史上所有的巴勒斯坦土地上，建立一个“统一的民主巴勒斯坦国”。

在具有个人魅力的波兰斯基（Zack Polanski）的带领下，绿党的人气近年来急剧上升，吸引了许多对中左翼工党政府在以哈战争中立场不满的选民。

在投票前，英国三个犹太社区团体就在联名信中警告称：“这项动议将使绿党成为记忆中首个采纳明显反犹太主义政治纲领、且在选举中具有重要分量的英国政党。”

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联名信也警告，这项动议将对所有英国犹太人的安全和福祉产生影响。

以色列外交部则斥责这个动议已“远远超出了合法政治辩论的范畴”。外交部强调：“英国的每一个政党，尤其是执政的工党，都必须明确拒绝这一扭曲的决议。”

以色列总统赫尔佐格则批评绿党的决定是“耻辱”。他在社交媒体平台X上说：“锡安主义是犹太人的民族解放运动，它构成了犹太人在以色列土地上建立国家和民族家园权利的基础。”

工党主席兼妇女与平等事务大臣菲利普森（Bridget Phillipson）也谴责绿党这一决定。她在声明中说：“投票反对以色列和巴勒斯坦的‘两国方案’，并将绝大多数支持以色列生存权的英国及全球犹太人谴责为种族主义者，这是可耻的。”

绿党五名国会议员中，至少有三人反对这项动议，暴露了绿党内部的分歧。目前正在伦敦选区竞选国会议员的波兰斯基缺席了投票，但他在上周曾表示，巴勒斯坦人民的“流离失所和遭受种族灭绝”显然是“种族主义”。

联合国调查人员曾指责以色列在加沙战争中犯下“种族灭绝”罪行，不过以色列对此予以否认。