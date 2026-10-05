由于收到伊朗支持势力可能对基地实施袭击的新情报，美军在过去的周末紧急将全部12架驻扎在英国费尔福德皇家空军基地的B-1轰炸机撤回本土。

《纽约时报》星期天（10月4日）引述两名匿名美国官员报道，美军指挥官收到了关于伊朗支持的、针对军事设施袭击阴谋的新情报，因此进行了紧急撤离。

匿名官员拒绝说明促使美军紧急撤离轰炸机的新情报的具体性质。不过其中一人表示，新情报与三周前出现的威胁警告属于同一性质，但具体细节和紧迫感在过去24小时内急剧攀升，引起指挥官们的高度警惕。

报道指出，轰炸机撤离费尔福德基地时极其紧急，以至于部分军机和机组人员在空中加油机尚未准备就绪、无法为返回美国的航程提供保障的情况下，便匆忙起飞。

在远离战区的和平国家，如此迅速地从盟国空军基地撤走军机的举动极为罕见。部分被撤离的轰炸机甚至是上周才刚刚抵达基地进行常规轮换。

五角大楼星期天证实，所有之前部署在费尔福德基地B-1轰炸机已重新部署回美国本土的基地。

五角大楼指出：“出于行动安全考量，我们无法实时确认我方资产和部队的调动情况。”

今年3月，英国批准美军使用费尔福德基地进行“针对伊朗的特定防御行动”。在那之后的美伊冲突中，这个基地一直被美军轰炸机使用。费尔福德基地也是英国本土唯一用于这个目的的空军基地。

在这次紧急撤离一周前的9月27日，英国警方在费尔福德基地附近逮捕了五名形迹可疑的男子。不过，由于未在他们使用的货车内发现爆炸物，这些男子在一天后获保释。警方则强调，针对这些人的调查仍在进行中。

此外，一名拥有英国和伊朗双重国籍的男子在10月1日因涉嫌策划恐怖活动而被捕。

英国首相伯纳姆此前称，英国政府相信伊朗在这些事件的策划中扮演了角色。美国、英国、德国和以色列的官员均认为，这些行动与伊朗伊斯兰革命卫队或德黑兰的其他军事组织有关。伊朗则否认了这些指控。