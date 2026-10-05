尽管美伊冲突尚未平息，但在9月的最后一周，中东地区有四天的原油出口量超过了战前的平均水平。

路透社报道，船舶追踪公司Kpler星期一（10月5日）公布的初步数据显示，中东地区在9月24日以及9月27日至29日间，每日原油出口量介于1950万至2250万桶之间，超过了战前每日1800万桶的平均水平。

数据显示，截至10月1日，中东原油出口的七天移动平均值为每日1850万桶。这些数据包括通过霍尔木兹海峡和红海的运输、港口终端出口以及在阿曼湾进行的船对船转运。

Kpler数据也显示，在截至9月30日的七天里，中东原油、石油产品、化学品和非天然气液体的日均总出口量达到了2240万桶。

此外，9月通过霍尔木兹海峡的液化天然气（LNG）船只数量也升至自2月以来的单月最高水平。

尽管出口量回升，但海事安全情报机构Marisks在星期六（3日）发布的报告中指出，霍尔木兹海峡及周边海域的油轮遇袭事件仍在持续，目前已报告至少七起相关事件。

其中，超大型油轮（VLCC）“卡兹玛3号”（Kazimah III）10月1日在海峡航行时，据报遭到不明发射体击中，导致船上起火，所幸所有船员都安全撤离。

英国海事贸易行动办公室（UKMTO）报告，自10月2日以来，霍尔木兹海峡或亚丁湾每天至少发生一起袭击事件。

Marisks指出，鉴于近期航运量大幅增加，通过霍尔木兹海峡的商船面临着“加剧且日益不可预测的物理威胁”。

“现有信息表明，伊朗军队可能正在向预设的交战区域或‘杀戮区’（kill box）发射导弹，武器可能会自动捕捉并锁定该区域内的任何雷达信号。”