在美国加强对贩毒活动打击之际，美军通报在加勒比海击沉一艘走私快艇，造成船上四人死亡。

美军南方司令部星期天（10月4日）在社交媒体平台X上发文称，对一艘在加勒比海“既定贩毒航线”上航行的快艇，实施了致命的军事打击，造成四名被称为“毒品恐怖分子”的人员死亡。

美军引述确凿情报指控，这艘快船积极参与贩毒活动，但未提供更多细节。

路透社报道，截至目前，美军在加勒比海和东太平洋对走私船只发动的袭击，已导致220多人死亡。特朗普政府称，自2025年9月以来，美军袭击的这类船只都是在运输毒品。

然而，美国国内外的专家和人权组织却对美军这类袭击的合法性提出强烈质疑。人权观察（Human Rights Watch）、国际特赦组织（Amnesty International）以及联合国的独立专家，均谴责美军的袭击是非法的“法外处决”（extrajudicial killings）。

联合国人权与反恐问题特别报告员索尔（Ben Saul）说，有合理理由相信，这类袭击构成习惯国际法（customary international law）中危害人类的谋杀罪。

美国公民自由联盟（ACLU）也对特朗普政府的强硬手段提出批评，指责政府对袭击目标的指控是毫无根据、刻意制造恐慌的言论。