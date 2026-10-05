美国人工智能巨头OpenAI首席执行官奥尔特曼称，OpenAI和竞争对手Anthropic在人工智能监管立场上存在很大不同，并指AI能够带来的巨大效益，值得人们去承担一些伴随而来的风险。

在Politico旗下科技新闻栏目Decoded星期一（10月5日）发布的专访中，奥尔特曼分享了上述观点。

他说：“我们相信，为了获得这项技术（AI）带来的好处，并让人们拥有自主权，世界应该接受一些坏事的发生。”

他也说，OpenAI和Anthropic在AI监管的世界观上存在“根本性不同”。而在9月份，他率先赞同Anthropic首席执行官阿莫代伊提出的放缓最前沿人工智能模型的开发、并引入独立评估人员帮助保障技术安全的呼吁。

奥尔特曼在采访中说，虽然他不认同这一观点，但他能够理解有些人认为这项技术将变得过分强大和危险，“以至于应该由旧金山的某家实验室独占，以确保不发生坏事，并由其决定如何分发利益”。

他认为，这是一种“完全无法接受的妥协”，也与OpenAI支持的较为宽松的监管立场相悖。

“我不会为了确保没有重大黑客攻击、没有技术滥用、零诈骗以及零其他坏事，而做出不开放技术的交易。因为我相信，人们利用这项技术做出的好事，将远比坏事多出几个数量级。”

奥尔特曼发表这番言论之际，AI行业内部正针对技术发展速度以及能力日益增强的系统所带来的风险，展开越来越激烈的争论。

OpenAI也在上周宣布，取消原定于本月发布最新AI模型Astra 6.1的计划，因为内部测试发现新模型仍存有安全隐患。

不过，美国总统特朗普在很大程度上拒绝了增设新限制的呼吁，因为这会使美国企业更难与中国对手竞争。他也曾多次表示，包括司法部在内的现有执法机构已能提供足够的安全保障，无需制定新规。