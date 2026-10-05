英国媒体报道，英王查尔斯三世的弟弟、已被褫夺王子头衔的安德鲁，已向泰晤士河谷警方提起法律诉讼。此前，安德鲁因涉嫌向已故美国性犯罪者爱泼斯坦泄露潜在机密报告，而遭警方逮捕。

安德鲁（Andrew Mountbatten-Windsor）在今年2月被捕，被指控在2001年至2011年担任英国特别贸易代表期间，涉嫌向爱泼斯坦泄露政府文件；他一直否认这些指控。

英国《每日电讯报》（The Telegraph）星期天（10月4日）独家报道称，安德鲁已提起诉讼，请求法官裁定警方的逮捕行动是否合法，并对警方的搜查令提出司法复核。

警方当时凭借搜查令，搜查安德鲁位于桑德灵厄姆庄园（Sandringham Estate）的住所，以及他位于温莎皇家官邸（Royal Lodge）的前住所，并在他66岁生日当天（2月19日）逮捕了他。

安德鲁被拘留后，接受了泰晤士河谷警方探员一整天的讯问。警方当时表示，正在调查有关他在担任贸易特使期间向爱泼斯坦提供文件的指控。

路透社称，由于正值非工作时间，泰晤士河谷警方与白金汉宫均未立即回应置评请求，因此上述报道目前尚无法得到证实。

安德鲁是已故英女王伊丽莎白二世的次子，因此前被曝出与爱泼斯坦关系密切而丑闻缠身，在去年10月被查尔斯三世褫夺了王子的尊号、头衔及荣誉，并搬离王室住所。

安德鲁始终否认涉及爱泼斯坦案的任何不当行为，并对两人过往的交往表示遗憾。