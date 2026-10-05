以色列多家媒体报道称，在阿联酋迪拜航空袭击事件中砍伤机长、夺取飞机控制权的阿曼籍副机师，原本计划驾驶飞机撞向以色列本古里安机场的航站楼。

新华社引述多家以色列媒体星期天（10月4日）的报道称，这名据报名为哈马米（Hamam Al-Hamami）的阿曼籍副机师，在阿联酋接受审讯时透露了原本的计划。

以色列第12频道报道称，哈马米选择在客机飞至约旦上空时袭击机长后，原计划让飞机正常飞行至快要抵达本古里安机场、以军机来不及实施拦截时，驾机撞向机场航站楼。而受伤机长不惜一切代价打开驾驶舱门，挫败了哈马米的阴谋。

《耶路撒冷邮报》则引述一名以色列消息人士称，哈马米在审讯中说，他在被迪拜航空录用前就已策划袭击。他曾研究哪些航空公司运营飞往特拉维夫的航线，并尝试应聘，最终被迪拜航空聘用。

路透社星期一（5日）也引述一名匿名消息人士称，哈马米今年早些时候也曾执飞另一趟前往以色列特拉维夫的航班，当时他便企图劫持客机并制造空难，但最终没有下手。

消息人士称，目前尚不清楚哈马米在之前的航班上为何改变主意，但据信是因为他认识那趟航班上的某人。