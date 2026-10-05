丹麦国家人口登记系统遭黑客入侵，约880万人的姓名、住址和个人身份号码等资料被非法获取。丹麦政府形容，这是一起“极其严重”的网络安全事件。

法新社报道，丹麦数字事务部星期一（10月5日）发声明说，负责管理国家人口登记系统（CPR）的部门发现，未经授权者非法取得系统内约880万名登记人士的个人资料，包括姓名、地址和CPR号码。受影响者除了目前居住在丹麦的人，也包括已经去世或移居海外者。

CPR号码类似个人社会保障号码，是丹麦公共行政体系用于识别个人的重要身份资料。

丹麦人口约600万，但国家人口登记系统保存约1100万人的资料，其中包括死者和已移居国外者。

数字事务部长埃格隆说：“这是一起极其严重的事件。”她说，当局正与所有相关部门合作，全面厘清事件规模和影响。

当局已经就事件展开调查，目前尚未确认黑客身份。

丹麦政府说，黑客并非直接攻破国家登记系统，而是先入侵一家依法获准访问系统的丹麦企业，再利用这一路径取得相关资料。