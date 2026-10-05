芬兰奥卢大学研究人员开发出一种新技术，可利用经化学改性的砂截留废水中近100%的微塑料。该技术有望与污水处理厂现有工艺结合，进一步减少微塑料进入自然水体。

新华社报道，奥卢大学近日发布新闻公报介绍，微塑料通常指粒径在1微米至5毫米之间的塑料颗粒，目前已在自然环境、食物乃至人体内被检测到，其对自然环境和人体健康的影响受到广泛关注。目前污水处理厂所采用的污水处理工艺可去除约90%的微塑料，但仍有部分微塑料随处理后的水进入自然环境。

研究团队借鉴旨在减少海洋生物附着的远洋船舶船底表面化学处理方法，从污水处理厂广泛使用的砂滤技术入手，通过化学方法改变砂粒表面的性质，以增强其对微塑料的截留能力。

实验中，研究人员让含有微塑料的水通过经过化学处理的砂滤层，结果显示，这种砂对微塑料的截留率接近100%。

研究人员认为，这一方法的重要价值在于可利用污水处理厂现有设施，无需增加新的处理环节，只需将砂滤环节使用的砂更换为经化学改性的砂。研究人员表明，下一步将评估这种砂的使用寿命等问题，进一步验证其实际应用潜力。

相关研究论文已发表在国际学术期刊《微塑料与纳米塑料》上。