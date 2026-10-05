随着加密货币价格上涨，针对投资者的暴力抢劫案件增加。英国一名男子遭蒙面歹徒闯入住家，以锤子殴打，并威胁杀死怀孕妻子腹中胎儿，迫使他转走价值数十万英镑的加密货币。

英国广播公司（BBC）报道，这起案件去年12月发生在英格兰索利哈尔。三名蒙面男子闯入受害者住所，袭击持续约45分钟。男子头部、脸部和肋骨遭锤击，怀孕七个月的妻子则被压在沙发上，一度被枕头捂住脸。

歹徒随后要求男子解锁手机，并按照视频通话另一端一名幕后人物的指示，检查手机内的应用程序。发现一个存有大笔加密货币的钱包后，对方威胁，若不立即转账，就刺向孕妇腹部，杀死她和胎儿。

男子最终把价值数十万英镑的加密货币转到对方指定的钱包。歹徒还抢走多只劳力士手表后逃离。孕妇和胎儿最终平安，孩子后来足月出生。

区块链分析公司Chainalysis指出，这类以暴力逼迫持有人交出加密资产的案件被称为“扳手攻击”（wrench attack）。今年截至6月，全球已有约3000万美元（约3835万新元）加密货币在暴力抢劫中被盗，2026年可能成为相关案件损失最严重的一年。

研究人员指出，加密货币可由持有人直接掌控，一旦转账往往难以追回，也缺乏银行等中间机构阻止交易，使持有人更容易成为犯罪集团目标。

英国警方目前仍未确认涉案歹徒身份，民间组织Crimestoppers悬赏1万英镑征集线索。