澳大利亚网络安全监管机构发现，Steam、Roblox、Fortnite和Minecraft等热门游戏平台，在保护儿童免受性剥削、暴力极端内容和其他网络伤害方面存在明显漏洞。

英国广播公司（BBC）报道，澳洲电子安全委员会最新报告指出，澳洲8岁至17岁儿童中，约九成曾玩网络游戏，但各大平台采取的儿童安全措施差异很大。

电子安全专员格兰特说，儿童有权在网络游戏环境中免受性侵犯者、勒索者及暴力极端内容侵害，游戏平台必须加强防护，否则心怀不轨的成年人可能借平台接触儿童，再进一步实施诱骗、性剥削或激进化。

报告特别指出，Steam母公司Valve是四个平台中唯一没有采用业界常用技术，主动识别和移除已知有害内容的公司。Steam聊天系统也主要侦测诈骗，并未主动扫描儿童性剥削或暴力内容。

Minecraft和Fortnite多数情况下允许用户自行申报年龄，只要声称已成年，便可能使用风险较高的通讯功能。Steam过去也主要依赖自行申报，不过近期已加入信用卡年龄验证；Roblox则从去年12月起加强年龄检查。

报告还批评部分平台未充分参与跨业界合作。Valve没有分享打击儿童性剥削和暴力极端主义的经验，Fortnite母公司Epic Games也未按全球合作机制，与其他平台分享部分违规案例。

报告依据2025年10月至2026年3月收集的资料完成。澳洲去年12月已禁止16岁以下儿童使用部分社交媒体，但游戏平台不在禁令范围内。