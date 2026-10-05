美国银行警告，全球利率持续上升，正逼近可能明显冲击资产价格和经济增长的临界点，澳大利亚规模达4.5万亿澳元（约4万亿新元）的退休金体系也可能受到波及。

澳洲广播公司（ABC）报道，美国银行利率策略主管卡巴纳说，美国当前利率仍不足以明显压低经济活动，但若经济和通胀继续强劲，利率或进一步上升，届时金融市场将面临更大压力。

美国联邦储备局近期把基准利率上调至3.75%至4%。卡巴纳认为，若利率进一步升至4%至4.25%，将逐渐接近经济和金融市场的“危险区”；若市场预期进一步升至接近5%甚至5%以上，金融环境可能明显收紧，经济增长也将开始放缓。

近期全球债券市场持续抛售，美国和澳洲国债收益率同步攀升。澳洲10年期国债收益率已升至2011年以来最高水平，房地产市场开始降温，股市也从8月高点回落。

此外，澳洲退休金基金把数百亿澳元资金投资于美国股市，包括大型科技企业，一旦高利率压低股票和债券估值，退休储蓄也可能受到影响。

不过，市场对风险程度仍有分歧。

研究机构Floodlines Research创办人吴安娜认为，当前美国债券收益率上升，更多反映市场预期经济增长强劲，而非通胀失控。她说，人工智能（AI）带动的投资热潮仍可能支撑企业盈利，但投资者须提高风险意识。

澳洲储备银行行长布洛克上周也警告，若通胀预期失控，当局可能不得不通过大幅放缓经济来压低物价。