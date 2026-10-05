2026年诺贝尔和平奖将于星期五（10月9日）揭晓。尽管美国总统特朗普据报获多个国家领导人提名，但多名专家认为，他今年获奖的可能性很低，持续中的伊朗战争是主要原因之一。

澳洲广播公司（ABC）报道，特朗普多年来公开表达希望获得诺贝尔和平奖。去年得主、委内瑞拉反对派领袖马查多今年1月更把自己的奖章赠给特朗普，以表彰他支持委内瑞拉“自由”。不过，诺贝尔委员会当时强调，和平奖一经颁发不能转让。

奥斯陆和平研究所代理所长耶勒夫（Haakon Gjerløw）认为，去年的风波可能影响委员会今年的考量。委员会或特别关注得主能否承受来自特朗普的政治压力，以及颁奖本身会否产生反效果。

瑞典乌普萨拉冲突数据项目高级分析员戴维斯（Shawn Davies）则说，美国如今在部分情况下已从二战后国际秩序的维护者转为破坏者，加上特朗普深陷伊朗战争，都削弱他获奖的可能性。

今年共有287名个人和组织获提名，其中208名是个人、79个是组织，但委员会不会公开候选名单，因此外界所谓“热门人选”主要来自提名者披露或专家判断。

专家提及的潜在人选包括加拿大总理卡尼、国际空间站、乌克兰儿童权益倡导者库列巴（Mykola Kuleba）、救助儿童会、苏丹民间救援网络“紧急响应室”以及保护记者委员会。据悉，国际空间站被视为在全球冲突加剧、国际合作受挫之际，少数仍维持跨国合作的象征。