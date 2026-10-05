（华盛顿综合电）彭博社智库的最新报告指出，随着DeepSeek等中国人工智能（AI）实验室逐渐迎头赶上，美国AI企业对中国的领先优势过去几个月来大幅收窄，降至历来新低，对美国的科技霸主地位构成威胁。

彭博行业研究分析师利亚（Robert Lea）星期一（10月5日）报告，自今年9月DeepSeek推出V4.1 Flash模型以来，中国顶尖AI模型在权威基准测试中的得分仅落后美国对手3%。这一差距在今年初曾达15%，5月测试时仍有9%。

中国AI企业的技术性能快速跃升，预示着这些中企将进一步扩大市场份额。

在评估AI模型逻辑与任务处理能力的LiveBench测试中，DeepSeek V4.1 Flash拿下81.1分，紧追Anthropic取得的最高分83.4分，跃居全球第六位。

这是自DeepSeek去年推出推理模型R1而引起轰动以来，中国模型取得的最高排名。利亚指出，这表明中国顶级模型的性能表现已经同领先的Anthropic和OpenAI旗鼓相当。

报告分析，中国AI的突破得益于科研人员日益深厚的技术积累，以及针对国产硬件持续深度优化模型。这个最新进展引发了外界质疑美国限制晶片出口是否有效。

美国政府原希望通过限制英伟达晶片出口来遏制中国的AI研发，并阻止华为等中国本土企业突破自主替代方案。但实际发展显示，美国技术霸权的长期可持续性已经动摇。

尽管技术发展迅速，但中国AI产业的商业化仍面临严峻考验。在LiveBench测试模型榜单的前15强中，中国模型目前仅占三席。它们也面临针对“模型蒸馏”等问题的国际监管审查压力，如何将技术高分转化为实际营收仍是有待解决的难题。

利亚预测，中国AI行业可能要到2030年才能实现整体盈利。“中国AI产业要走上可持续盈利轨道，必须经历竞争降温、行业洗牌，以及更理性的定价机制。”

至于美国科技界，在面对中国模型加速追赶之际，也为如何平衡发展速度与风险防控而陷入分歧。

前不久，Anthropic首席执行官阿莫代伊呼吁行业放缓开发步伐、引入第三方安全评估并制定统一标准。对此，OpenAI首席执行官奥尔特曼接受Politico采访时表明不赞同，还直言两家公司在监管理念上存在巨大分歧。

奥尔特曼过去也曾表明支持放慢AI开发步伐，以争取时间制定安全标准，但他如今强调，AI带来的极大好处足以证明承担一定风险是合理的，技术应保持广泛的可普及性。

他说，由单一实验室垄断技术并代全社会做出决策是“完全不可接受的”，利用AI创造的正面价值将远远超出负面风险。

美国总统特朗普也拒绝了增设限制的呼吁。他强调，严格的监管将削弱美国企业在中美科技博弈中的竞争优势。他多次表明，司法部等执法机构如今已具备足够的安全保障能力，无需再设更多限制。