（华盛顿法新电）如果共和党在11月3日的美国中期选举失去国会控制权，总统特朗普将在余下两年任期陷入“跛脚鸭”局面，但学者认为，特朗普会难以忍受权威受创或不再是众人关注的焦点，可能因而采取更具攻击性的行动。

特朗普已表明，他将采取一贯的对抗方式。他在《时代》杂志的访谈中说，民主党大概会对付他，而他也会展开反击。多方消息指出，民主党若赢得众议院或参议院任何一院的控制权，首要动作并非立即启动弹劾程序，而是利用国会传票权对‌特朗普家族的商业帝国‌进行全面调查。

美利坚大学教授利希特曼说：“我不认为他（特朗普）会悄然退场，他会力求以轰轰烈烈的方式谢幕。”

美国智库布鲁金斯学会主任哈斯认为，特朗普将“进入攻击模式”，他曾毫无根据地质疑自己在2020年总统大选中败给拜登的结果，而他“完全有可能”故技重施，声称中期选举存在违规行为。

分析人士也认为，特朗普可能会指示司法部调查那些正在调查他的主要民主党人士，也可能争取成为2028年共和党总统候选人提名战的“造王者”，让焦点始终集中在自己身上。

哈斯指出，特朗普至今仍未明确表态支持副总统万斯或是国务卿鲁比奥成为他的接班人，因为保持悬念才会吸引民众继续“看戏”。

即将卸任的美国总统往往会在任期尾声加大在外交政策上的投入，因为这是他们拥有最大权力的领域。

特朗普近期透露，他可能会在中期选举后恢复对伊朗的轰炸。然而他发起的“让美国再次伟大”（MAGA）运动核心纲领之一是终结无休止战争，所以若继续深陷战争泥潭，可能会引发支持者不满，带来政治和军事上的风险。

哈斯说：“虽然有人认为他可能会放手一搏，但我并不认为他希望自己留下的是‘好战分子’的形象。他希望留下的政治遗产是一个更强大的美国。”

分析人士认为，在外交方面，特朗普将继续让美国从部分西方盟友身边抽身，同时维持与威权主义国家俄罗斯和中国的缓和关系，并继续聚焦拉丁美洲。在贸易方面，特朗普可能仍会持续活跃，他最近对加拿大采取的敌对态度便印证了这点。