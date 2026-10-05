三名科学家因发现如何利用光线控制神经细胞活动，共同获得2026年诺贝尔生理学或医学奖。这些发现推动形成了后来称为“光遗传学”（optogenetics）的技术，如今已成为研究大脑和神经系统的重要工具。

瑞典卡罗琳医学院星期一（10月5日）宣布，把今年的诺贝尔生理学或医学奖颁给美国科学家戴瑟罗斯（Karl Deisseroth），以及德国科学家黑格曼（Peter Hegemann）和内格尔（Georg Nagel），表彰他们在光控离子通道和光遗传学方面的发现。



这项突破的关键，始于一种来自绿藻、能够感应光线的蛋白质。黑格曼和内格尔等人发现并研究了“通道视紫红质”（channelrhodopsin）。这种蛋白原本帮助绿藻感知光线；其中通道视紫红质2（Channelrhodopsin-2，ChR2）受到蓝光照射时，会像一道小门般打开，让带电离子通过细胞膜。科学家后来把这种“感光开关”装进神经细胞，就能用蓝光触发神经细胞发出信号。

卡罗琳医学院教授埃尔马尼拉（Abdel El Manira）星期一（10月5日）讲解光门控离子通道研究，屏幕上显示诺贝尔医学奖得主内格尔和黑格曼。（法新社）

戴瑟罗斯随后与合作者把ChR2导入哺乳动物神经细胞，发现蓝光能够迅速触发神经元产生电信号。研究团队后来进一步把这套方法用于活体动物大脑，使科学家能够用光精准控制特定神经细胞的活动。



这些研究奠定了光遗传学的重要基础。借助不同的感光蛋白，科学家后来可选择性地激活或抑制特定神经细胞，再观察动物行为和身体反应，从而研究不同脑神经回路分别发挥什么作用。

今年诺贝尔奖陆续于本周揭晓。物理学奖星期二（6日）公布，化学奖星期三（7日）、文学奖星期四（8日）、和平奖星期五（9日），经济学奖则于下星期一（12日）揭晓。