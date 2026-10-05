（伦敦综合电）英国担心中国汽车大量涌入市场，考虑对中国电动车征收关税。

英国《泰晤士报》报道，英国商业和贸易部长雷诺兹正在拟订一项可能对中国进口汽车加征关税的措施，理由是担忧中国制造商正在向英国倾销受国家补贴的汽车。

报道说，英国可能仿效欧盟，对中国电动车征收45%的关税。不过，英国政府受询时表明，目前尚未对中国电动车实施任何关税，政府将持续与业界保持密切沟通，以确保政府政策能体现汽车业与英国的国家利益。

英国考虑对中国电动车征税，也同欧盟拟议中的“欧洲制造”政策有关。这项政策旨在减少欧洲对中国零部件的依赖，优先采用欧洲制造的产品。英国担心，若被排除在“欧洲制造”政策之外，向欧洲汽车生产链供应零部件，以及在欧盟销售汽车的英国企业可能受到冲击。

《卫报》指出，英国汽车业正面临在中国投资与欧洲市场准入之间的艰难取舍，因为中国投资可能成为英国汽车制造商的生命线，而进入欧洲市场对规模较小的制造商也至关重要。

英国是少数没有对中国汽车征收进口关税的国家之一。欧盟官员上个月警告，英国必须对廉价中国汽车征收关税，否则布鲁塞尔将对英国输往欧盟的产品设置贸易壁垒，打击英国汽车制造商在欧洲市场的业务。

然而，英国若对中国汽车征收关税，很可能会招致对等报复措施，导致英国产品在中国市场的销量下滑，关税也会推高英国人的购车成本，或劝退原本有意在英国投资的中国汽车制造商，例如奇瑞汽车目前正就利用日产（Nissan）位于英国桑德兰的工厂代工生产汽车一事进行洽谈。