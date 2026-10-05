（利雅得／亚丁综合电）军方与政府消息来源披露，沙特阿拉伯支持的也门政府军周一夺取红海要道曼德海峡的关键阵地。以沙特为首的联军，为政府军的地面行动提供全天候空中支援。

也门政府军周一（10月5日）说，他们已经控制了国际航运要道曼德海峡（Bab el-Mandeb），并且在首都萨那发动攻势。沙特也空袭萨那。

来自军方和政府的消息指出，也门政府军已占领红海沿岸城镇祖巴卜（Dhubab）的大部分地方，这个城镇临近且俯瞰曼德海峡，具有战略价值。

沙特主导的多国联军发言人图尔基周一在社交媒体宣布，多国联军的100架战斗机当天凌晨，参与“也门黎明”（Dawn of Yemen）军事行动，摧毁了324个高价值目标。

不过，也门胡塞武装的消息人士透露，争夺曼德海峡控制权的战斗仍在继续。

胡塞武装控制的媒体周一引述消息称，胡塞已将也门政府军从塔伊兹省的马瓦西击退，并来到也门总统领导委员会主席阿里米的住所。

胡塞武装上月夺取曼德海峡控制权，导致也门局势进一步恶化。

阿里米星期天宣布展开代号“也门黎明”行动，收复仍由胡塞武装控制的地区。也门政府军当天也说，对首都萨那、西北部萨达省，以及西南部塔伊兹的胡塞目标发动空袭。

另一方面，航运追踪机构Kpler的航运数据显示，尽管途经霍尔木兹海峡的船只仍遭到袭击，但在9月最后一周的七天中，中东原油出口有四天高于美伊战争爆发前的水平。

Kpler说，初步数据显示，原油出口量在9月24日，以及9月27日至29日这几天超过战前水平，增至每日1950万至2250万桶。战争在今年2月28日爆发前，即2025年3月至2026年2月期间，中东原油出口量平均每日1800万桶。

Kpler也指出，目前四成石油运输绕过了霍尔木兹海峡，大部分石油是通过沙特和阿联酋的输油管道进行输送，而大部分经霍尔木兹海峡的原油则是在海上进行油轮转运。

此外，9月份经霍尔木兹海峡运出的液化天然气（LNG）货物量也有所上升，达到自2月以来的最高月度水平。

不过，霍尔木兹海峡及周边海域针对油轮的袭击仍在持续。航运情报公司Marisks上周六发报告称，霍尔木兹海峡及周边海域至少发生七起商船遇袭事件。

英国海上贸易行动办公室（UKMTO）说，自10月2日以来，霍尔木兹海峡或亚丁湾，每天至少发生一起袭击事件。