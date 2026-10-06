美国一项最新民调显示，美国总统特朗普的支持率维持在其政治生涯最低水平，西语裔选民对其表现尤其不满，并倾向于在下个月的中期选举中支持民主党。

路透社与益普索星期一（10月5日）完成的全国民调显示，32%的受访者认可特朗普的总统表现，与9月民调持平。当时的支持率已创下特朗普从政以来最低纪录。

西语裔（Hispanic）选民曾助力特朗普赢得2024年总统选举，当年近半数西语裔选民投票给特朗普，远高于2020年大选中的约三分之一。不过，特朗普近几个月的支持度持续下滑，目前仅24%的西语裔美国人认可他的表现，是他两届总统任期以来的最低水平。

民调也显示，共和党在中期选举前面临压力。在已登记选民中，44%倾向支持民主党，37%支持共和党。独立选民中，民主党以37%对21%领先共和党，但仍有28%尚未决定投给哪一党。

西语裔登记选民中，52%计划支持民主党，只有26%支持共和党。这个差距是特朗普上台以来民主党在该族群取得的最大领先优势。

中期选举将在11月3日举行，选民将决定国会众议院和参议院的控制权。共和党正为可能的失利做准备，多名分析人士预测民主党可能重新取得众议院多数，参议院控制权也可能出现变化。

生活成本是选民目前最关注的议题。民调显示，伊朗战争导致汽油和柴油价格上涨，进一步推高消费通胀。

与此同时，共和党在年长选民中的优势也明显缩小。50岁及以上选民目前44%支持共和党、42%支持民主党，有关共和党支持率仅领先两个百分点，远低于去年12月的八个百分点。在50岁以下选民中，民主党则领先18个百分点。

这项为期六天的民调共有4506名美国成年人参与，抽样误差幅度约为两个百分点。