也门政府军星期一（10月5日）向红海沿岸推进，试图夺回胡塞武装控制的地区；胡塞武装则声称袭击沙特多个目标，包括首都利雅得的机场和石油设施。

四名也门政府消息人士告诉路透社，在沙特空军支援下，也门部队已推进至红海港口城市摩卡（Mocha）外围，胡塞武装开始向山区撤退。也门国防部随后宣布摩卡已被政府军控制。

不过，路透社无法独立核实政府军取得的战果，胡塞武装否认有关说法。

另据法新社报道，沙特领导的联军星期一说，约100架战机展开空袭，并在红海沿岸荷台达省对胡塞武装的“军事目标”发动打击行动，摧毁了324个高价值目标，包括武器库、存放装有爆炸物船只的设施及水雷设施，并挫败针对红海南部航道的袭击计划。

胡塞武装则说，已向沙特首都利雅得的哈立德国王国际机场、阿美炼油厂，以及艾卜哈国际机场和海米斯穆谢特军事基地等目标发动袭击。沙特和沙特阿美对此未立即置评。

沙特、土耳其和巴基斯坦星期一在利雅得举行紧急会议。三国依据今年8月签署的共同防御协议，同意采取必要措施，向沙特快速部署约定的军事力量和装备，但联合声明没有说明派兵规模及具体任务。

沙特能源业消息人士说，胡塞武装上星期天（4日）的袭击再次导致连接沙特东部油田与红海港口的东西石油管道暂停输油。沙特阿美总裁纳瑟尔警告，受中东战争影响，全球石油库存“低得令人担忧”，石油供应体系已承受压力。

联合国秘书长发言人对战事急剧升级表示“深切关注”，并谴责胡塞武装持续对沙特发动跨境袭击。联合国移民机构说，也门战事恢复以来已有超过18万4000人流离失所。