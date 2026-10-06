加拿大交通安全委员会宣布，将主持调查日前在美国马萨诸塞州楠塔基特岛海岸附近发生的医疗救护飞机失事事件。机上六人或已全部遇难。

新华社报道，加拿大交通安全委员会星期一（10月5日）发布声明称，失事飞机为湾流G100型飞机，隶属于一家名为“纬度医疗航空”的公司。

此前，这家总部位于加拿大安大略省的公司宣布，机上六人，包括四名加拿大籍机组人员、一名患者及一名随行陪护人员，在坠机后均被推定已遇难。

声明称，失事飞机上星期六（3日）从百慕大起飞，在接近美国波士顿地区时，机组人员报告遇到电气故障。随后，飞机快速下降并在楠塔基特以南与空中交通管制失联。

根据国际协议，调查应由飞机登记国（即加拿大）主持，美国相关机构将提供协助。

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声明也说，加拿大交通安全委员会将在未来几天派出调查人员，并协助搜寻和打捞飞机残骸。

美国航班跟踪网站数据显示，这架飞机失联前不久，在约两分钟内下降1.3万英尺（约3962米）。美国海岸警卫队随后称在楠塔基特岛海岸附近发现飞机碎片，并确认与失联飞机有关。