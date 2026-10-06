美国总统特朗普星期一说，11月中期选举前播放的政治广告费将由他本人或其“让美国再次伟大”（MAGA）政治行动委员会承担。此前，他因政府使用纳税人的钱播放宣传其本人的电视广告而受到批评。

综合路透社和法新社报道，白宫和特朗普此前为这些广告辩护，称它们属于爱国性质的公共服务公告，与历任总统制作的类似广告没有区别。不过，这些广告引发两党议员广泛批评，并有人要求展开独立调查。

特朗普星期一（10月5日）在社媒发文说，他认为这些广告是“为我们伟大的美国进行正面宣传”，但决定今后不再由纳税人买单，相关费用将由他本人承担，或使用为“让美国再次伟大”（MAGA）筹集的资金支付。

一名不愿具名的白宫官员说，今后广告费用将由特朗普的MAGA政治行动委员会支付。这个委员会目前约有4亿美元（约5亿1000万新元）资金。

民主党议员上月说，白宫从国土安全部经费中调拨2000万美元，用于播放这些广告，其中一则与特朗普2024年竞选广告十分相似。《纽约时报》引述消息人士报道，特朗普亲自指示白宫预算主任使用纳税人资金制作电视广告。

在其中一则广告中，特朗普宣称“美国永远不会成为共产主义国家”，背景歌曲为《Love Me》，广告结尾注明“由美国政府出资”。

批评者质疑政府是否利用公共资金为特朗普进行政治宣传，并认为有关广告可能违反长期以来对政府宣传和政治活动的限制。

民主党籍加利福尼亚州总检察长邦塔星期一要求展开独立调查，称有关做法是“惊人的滥用公共资金和对公众信任的破坏”。

共和党参议员肯尼迪（John Kennedy）也说：“你不能用公共资金来宣传自己”。

不过，由特朗普任命的联邦通信委员会主席卡尔上星期认为有关广告并无不当，并拒绝了调查广告的要求。