美国纽约州州长霍楚尔星期一（10月5日）宣布全州进入灾难紧急状态，以应对麻疹病例增加。这是美国州政府自2025年麻疹病例开始激增以来，首次作出类似宣布。

综合路透社和新华社报道，根据行政命令，截至10月3日，纽约州居民今年已报告108起麻疹病例，其中92起是自7月15日以来出现的，主要集中在18个县疫苗接种率偏低的农村社区。纽约市有七起病例，其余101起分布在州内其他地区。

霍楚尔说：“不应该有人因一种可以通过疫苗预防的疾病而患上重病或死亡。”

紧急状态扩大了可为民众接种麻疹、腮腺炎和风疹（Measles, Mumps and Rubella，MMR）疫苗的医疗专业人员范围。注册护士可为疑似麻疹病例开具检测单，药剂师则可为2岁及以上儿童接种MMR疫苗。所有MMR接种记录也须在72小时内录入州或纽约市的免疫登记系统。

纽约州卫生部门说，自7月15日以来，农村地区已接种超过1000剂MMR疫苗。紧急状态星期一生效，将持续至11月4日。

邻近的宾夕法尼亚州同样面对麻疹疫情。截至10月2日，当地已报告977起病例及五起死亡病例；州卫生部门星期一说，病例总数已突破1000起，是当地30多年来最严重的州级麻疹疫情。

美国疾病控制与预防中心（CDC）数据显示，截至10月1日，全美今年已确认3887起麻疹病例，是1991年以来疫情最严重的一年。CDC建议接种两剂MMR疫苗，以获得最佳保护。

CDC说，美国幼儿园学童的疫苗接种率近年来持续下降，2025年至2026学年降至92.4%，低于95%的目标水平，一些社区的接种率更低。