一名因经营卖淫集团而被定罪的新加坡妇女，被列入美国国土安全部（DHS）的“最恶劣外国罪犯”名单。这是第三名被列入该名单的新加坡人。

54岁的埃姆塔奇（Jing Emtage）被指与丈夫（Gerald Emtage）经营九家以按摩院为掩护的卖淫场所，两人于2023年5月一同被捕。

《海峡时报》报道，美国当局在2021年启动有关调查。在这项为期两年的调查行动中，美国执法部门取缔了上述九家按摩院，并救出23名遭人口贩运并被迫提供性服务的女性。

这名新加坡妇女7月25日因七项二级促进卖淫罪，被判监禁两年两个月；49岁的丈夫则因促进卖淫罪被判监38个月。两人的洗钱罪判刑均为12个月，与上述刑期同期执行。

据报道，这名妇女目前被拘留在华盛顿西北部的美国移民及海关执法局（ICE）处理中心。ICE西雅图分局8月份曾透露，她正等待遣返程序。

根据她的求情文件，埃姆塔奇在2018年1月从新加坡移居美国，随后认识丈夫，并于2019年结婚。

她曾在新加坡经营按摩疗法生意。两人最初在美国经营合法按摩业务，但求情文件称，冠病疫情造成生意亏损后，两人开始提供非法服务。

不过，检方在法庭文件中指，这对夫妻通过剥削数十名女性获取“大笔利润”。受害女性住在按摩院内，而夫妻俩则住在一栋价值超过100万美元（约128万新元）的住宅。

检方说，两人通过银行账户转移超过100万美元，但没有记录显示他们曾向受害女性支付工资。两人被捕时，执法人员还发现超过60万美元现金。

美国国土安全部网站上的“最恶劣外国罪犯”（worst of the worst criminal aliens）名单目前列有4万6275人。名单于2025年12月推出，收录美国总统特朗普第二任期开始以来被捕的“犯罪非法外国人”。

余澎杉（Amos Yee）是首名被列入名单的新加坡人。他因儿童色情及性剥削未成年人罪在美国服刑后，今年3月被遣返回新加坡；今年2月，第二名新加坡人林秀萍（音译Lim Seok Pheng）也被列入名单。她因涉嫌洗钱被捕后向当局提供有关同伙的资料，协助美国检方起诉为墨西哥贩毒集团洗钱的人。