也门战事持续升级并外溢至沙特之际，沙特、土耳其和巴基斯坦星期一启动三国共同防务协议，同意采取“威慑措施”，并向沙特快速部署军事力量。这是三国8月签署协议以来，首次启动这项共同防务机制。

综合法新社和新华社报道，三国国防部长和外交部长星期一（10月5日）在沙特首都利雅得举行紧急会议。

土耳其、沙特和巴基斯坦8月签署《麦加共同防务协议》，旨在加强对任何侵略行为的集体威慑，并规定对三国中任何一方的武装攻击，将被视为对所有三国的攻击。

根据三国联合声明，三国决定立即履行集体防卫承诺，采取必要措施，确保商定的军事力量按照核准安排和各国法律，迅速部署到沙特，以提升战备和军事一体化水平，增强共同应对和抵御威胁的能力。声明没有说明派兵规模和具体任务。

三国强调，任何一个缔约国的安全都是三国集体安全不可分割的一部分，将防务协议转化为实际行动，有助于增强共同防御承诺的可信度和威慑力。

三国同时强烈谴责针对麦加和麦地那的攻击企图，以及持续袭击沙特城市、民用和经济设施的行为，强调坚决反对任何侵犯或威胁沙特安全与领土完整的行为。

这项决定是在也门政府军发动反攻数小时后宣布的。获沙特支持、获国际承认的也门政府军星期一称，已从胡塞武装手中夺回红海港口城市摩卡，并控制具有战略意义的曼德海峡。沙特领导的联军也证实参与行动，并称出动100架战机提供空中支援。

胡塞武装则声称袭击沙特首都利雅得的哈立德国王国际机场，以及沿海城市拉比格的沙特阿美炼油设施。

据报道，三国合计拥有近140万名现役军人、约3400架军机、6000辆坦克和超过340艘海军舰艇。

巴基斯坦国防部长阿西夫9月曾说，如果也门局势外溢至沙特，麦加协议“肯定会启动”。不过，在星期一之前，联盟并未采取军事行动。

波斯湾国际论坛高级非常驻研究员阿尔加希安（Abdulaziz Alghashian）接受半岛电视台访问时说，胡塞近几个月对沙特发动的袭击和挑衅，加快了麦加防卫联盟的形成。他认为，这也显示中东地区的安全架构正在逐步形成，并称“这是该地区历史上的一个关键转折点”。

土耳其和巴基斯坦此前曾在美国与以色列对伊朗的战争中扮演调解角色。这次启动共同防务协议后，三国军事力量将在多大程度上直接介入也门战事，仍有待观察。