美国总统特朗普星期一签署了一项行政令，放宽对一种免税柴油使用的限制，以寻求缓解燃油成本高涨的危机。

彭博社报道，特朗普星期一（10月5日）晚在内布拉斯加州的选举造势活动上公开签署一份行政令，解除俗称红色柴油（red diesel）只供农业和建筑业等“非公路”（off-road）用途的限制，让所有使用者购买。

此举标志着白宫为应对柴油成本高企所做的最新努力。受俄罗斯和中东战争影响，全球炼油能力受限，石油产品运输量减少，导致柴油价格飙升。高昂的柴油价格在美国中部各州尤为引人关注，因为柴油不仅为农村社区提供动力，还帮助农民驱动农业机械。

特朗普的计划实际上将允许更广泛地使用红色或染色柴油，这种柴油通常用于公路外用途，例如农业和建筑设备。红色柴油免征每加仑24美分（约3角新元）的联邦消费税，允许其在公路车辆中使用且不受到处罚，在某些情况下可能意味着实质性的税收减免。

虽然此举不会直接降低收割机、拖拉机、挖掘机等已使用免税红色柴油的非公路设备的运营成本，但分析普遍认为，这可能会降低皮卡车和其他公路车辆的运行成本。

特朗普选择在内布拉斯加州一个以农村为主的保守选区宣布这一举措，凸显出在距离中期选举不到一个月之际，共和党已进入守势，且党内正迫切希望巩固农民和牧场主的支持。