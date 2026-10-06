文学评论家认为，今年诺贝尔文学奖可能颁给中国女作家或加勒比地区女作家，以进一步扩大得奖者的地域和性别多样性。

法新社报道，今年的诺贝尔文学奖将在星期四（10月8日）瑞典时间下午1时（新加坡时间晚上7时）揭晓。

诺贝尔文学奖没有公开入围名单。瑞典学院的评选记录及提名名单均须保密50年，因此每年颁奖前，当地文学界都会展开各种猜测。

77岁的安提瓜裔美国作家金凯德（Jamaica Kincaid）以及中国作家残雪，都是今年备受关注的热门人选。

金凯德1990年的小说《露西》（Lucy）以自传为基础，讲述一名来自西印度群岛、心怀不满的年轻女子到美国担任保姆的故事。

瑞典《每日新闻》文化编辑维曼形容，这类作品“读上三行，就知道我们谈的是诺贝尔奖得主”。

若金凯德获奖，也可能被视为具有政治意味，因为她曾强烈批评美国总统特朗普。

残雪本名邓小华，1953年生于长沙。1985年1月，残雪首次发表小说，有“中国的卡夫卡”之称。其代表作有《山上的小屋》、《黄泥街》、《苍老的浮云》、《五香街》及《最后的情人》等。

诺贝尔文学奖自1901年首次颁发以来，长期被批评西方男性作家比例过高。122名得主中只有18名女性，使用亚洲或中东语言创作的作家也寥寥可数，没有以非洲语言创作的作家获奖。

2018年瑞典学院爆发性侵丑闻后，超过半数成员被替换。此后，文学奖得主几乎每隔一年便有一名女性，因此今年再由女性作家获奖的可能性受到关注。不过，瑞典学院强调，评选的唯一考量是作家的作品质量。

其他经常出现在诺贝尔文学奖猜测名单上的作家，还包括澳大利亚作家默南（Gerald Murnane）、澳大利亚原住民作家赖特（Alexis Wright）、美国作家品钦（Thomas Pynchon）以及墨西哥作家加尔萨（Cristina Rivera Garza）。

近年也受到关注的作家包括德国作家埃彭贝克（Jenny Erpenbeck）以及越南作家杨秋香（Duong Thu Huong）。