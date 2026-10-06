韩国总统李在明星期二说，近期针对韩国银行的部分网络攻击疑有人工智能（AI）参与，要求相关部门尽快查明情况，并制定适应AI时代的网络安全防御措施。

综合法新社和韩联社报道，李在明星期二（10月6日）在内阁会议上说：“一些黑客攻击事件出现了使用AI的迹象，引起民众相当大的担忧和不安。”他要求有关部门迅速、明确地查明攻击情况，并集中人员和资源，将损失降至最低。

韩国警方已就多家商业银行遭网络攻击、导致客户个人资料外泄一事展开全面调查，并成立28人规模的专项调查组‌负责侦办‌。

韩国金融委员会上星期五（2日）说，韩国新韩银行、KB国民银行等银行报告遭网络攻击。韩联社星期二报道，韩亚银行和友利银行也发生资料泄露事件。

目前，当局尚未公布攻击者使用了哪些AI工具，也未透露资料外泄的完整规模。

金融委员会主席李亿远上星期天（4日）召开紧急会议，与金融业协会、监管机构及受影响金融机构负责人讨论网络攻击问题，并敦促金融业必须保持最高级别的警惕。

为协助业者展开调查和防范，韩国金融监督院星期二说，院方及金融安全研究所已向金融业提供与近期网络攻击有关的28个独立IP地址，以及部分国家信息。