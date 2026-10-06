日本东京上野动物园的大熊猫晓晓和蕾蕾今年1月底返回中国后，园方游客人数明显下滑。

日本新闻网报道，由于园内目前已没有大熊猫，今年2月至8月的游客人数比去年同期减少约20%。园方如今开始把鲸头鹳作为新的主打动物，并利用它长时间一动不动站立的独特习性吸引游客。

1月25日是游客最后一天能在上野动物园看到晓晓和蕾蕾。这对双胞胎出生于上野动物园，因活泼好动的模样深受欢迎。

东京都政府数据显示，今年1月动物园游客人数比去年同期多近3万人，但2月至8月约有153万人到访，同比减少19%。

上野动物园副园长金子美香子说：“游客减少清楚反映了熊猫返回中国的影响。过去即使是平日，也有很多人专程来看熊猫。”

上野动物园预计还会有一段时间没有大熊猫。

东京都政府一名高级官员说：“只要中日关系没有出现解冻迹象，新熊猫就不太可能来日本。”

自1972年大熊猫康康和兰兰来到日本后，“说到上野就想到熊猫”的印象逐渐深入人心。虽然如今上野已经没有大熊猫，当地仍继续举办相关活动，希望有朝一日熊猫能重返上野。

松坂屋上野店今年6月照例举办年度熊猫活动。6月也是香香、晓晓和蕾蕾的出生月份。商场在外墙悬挂三只熊猫的巨幅横幅，并举办照片展和集章活动。

上野也继续成为熊猫迷聚会、怀念大熊猫的地方。一些熊猫迷会在看完展览后一起用餐交流。

73岁的上野观光联盟名誉会长二木忠男说，由于上野有许多博物馆和其他旅游景点，他没有感觉到游客明显减少，而且仍能看到许多外国游客。

不过，二木说，他也深刻体会到，大熊猫留在上野并不是理所当然的事。

他说：“我们热切期待它们回来。”

熟悉休闲产业的樱美林大学教授山口有次说：“大熊猫一直是上野动物园最大的明星。未来可能还会出现更多影响，例如相关商品销售下滑。”

“这对动物园来说无疑是一段艰难时期，园方今后必须更加努力吸引新的粉丝，并加强对外宣传。”