（华盛顿综合电）最新民调显示，美国总统特朗普的支持率仍处于个人政治生涯的低点，两年前助他重返白宫的西班牙裔选民如今普遍对他不满，并打算在11月中期选举中摒弃他所属的共和党。

根据路透社与益普索星期一（10月5日）完成的全美国民调，仅32%的受访者认可特朗普的执政表现，与9月份的调查结果持平。西班牙裔美国人对他的支持率更低，仅有24%，是他两届任期中最低的。

西班牙裔选民是特朗普在2024年大选胜出而重返白宫的重要推手，当时他赢得了近半数的西班牙裔选票，2020年他竞选连任失败时只获得约三分之一。

特朗普对伊朗开战，导致油价与通胀率飙高后，他的支持率便大幅下滑，料也拖累共和党11月3日中期选举的选情。

最新民调结果和之前的相似，即生活费是选民最关注的议题。目前，注册选民中有44%倾向于投选民主党人，倾向共和党人的比率为37%。在西班牙裔选民中，这个落差更大，属意民主党的有52%，挺共和党的26%。

此外，共和党原在较年长选民群体中优势明显，如今优势也削弱了。50岁以上选民中有44%支持共和党，只比支持民主党的42%高两个百分点；去年12月调查时，共和党在这一群体中的支持率领先八个百分点。

许多分析员预计，共和党在来临选举中会失去众议院控制权，对参议院的控制权也岌岌可危。

选情告急加上选举逼近，特朗普试图力挽狂澜，最近利用纳税人钱在电视上大打广告，宣传自己的政策，结果受质疑此举违反法律和道德。

对此，特朗普星期一在社交媒体上说，相关广告费用将由他本人和旗下的超级政治行动委员会（super PAC）MAGA Inc支付。

他写道：“激进左翼对我投放广告和使用美国资金来支付广告费感到不满，但我认为，这些广告是对伟大美国的正面宣传。这本是相当常规的操作，但无论怎么做，他们都不会满意。我决定投放爱国广告，并由我个人以及我为MAGA Inc筹集的资金付费。”

MAGA Inc坐拥资金约4亿美元。路透社引述匿名官员报道，接下来的广告费将由这个机构支付。

特朗普在其中一则广告中的台词是“美国永远不会成为共产主义国家”，背景有人声反复吟唱“爱我”（love me ）。另一个广告则利用了特朗普今年7月在拉什莫尔山（俗称总统山）下盛赞美国进入“黄金时代”的画面。

白宫称，这些都是公益广告，旨在激发美国人的爱国情怀。批评者则认为，这类广告可能违反相关道德，甚至已违法，因为法律禁止把公款用于公关或政治宣传。

特朗普星期一再次敦促支持者踊跃投票，包括邮寄选票。他上星期六也发视频，呼吁共和党选民尽早投票，可邮寄选票，也在11月3日当天到投票站投票。

这与他过去强烈反对邮寄选票的立场大不相同。他多次把2020年竞选失败归咎于选举舞弊，尤其指邮寄选票易生舞弊，还曾试图在中期选举前收紧邮寄选票的做法。

特朗普为何改变立场原因未明，但一些共和党人曾透露，担心遏制邮寄选票会拉低农村地区保守派选民的投票率。这个群体是特朗普的重要支持者，但乡村选民的住所往往离投票站较远。